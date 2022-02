Engenheiro Coelho recebe doação de livros para Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal de Engenheiro recebeu nesta sexta-feira (18), uma doação de 200 livros do Sistema Estadual De Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB), em parceira com a Secretaria Estadual da Cultura. A doação foi recebida pelo prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda.

“Estou feliz por receber esses livros, que vão ser disponibilizados para a nossa população, junto ao acervo da Biblioteca Municipal. Essa doação é o resultado do cuidado que estamos tendo com a educação na nossa cidade, que vem possibilitando retomar convênios esquecidos há muito tempo”, afirmou o prefeito.

A prefeitura atualizou o cadastro da biblioteca junto ao SisEB, e a partir de agora, poderá receber doações e participar de diversos projetos que são lançados pela secretaria estadual.