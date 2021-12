Engenheiro Coelho reduz intervalo de aplicação para dose adicional contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Engenheiro Coelho vai seguir a recomendação estadual de reduzir para 4 meses o intervalo para aplicação da dose de reforço contra a Covid-19.

A redução do prazo para a dose adicional, que antes era de 5 meses, se aplica para quem já recebeu as duas doses do imunizante do Butantan/Coronavac, da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e da Pfizer/BioNTech e vai beneficiar as pessoas que se vacinaram nos meses de julho e agosto.

Segundo o Comitê Científico do Coronavírus estadual, “além do cenário epidemiológico ao redor do mundo, a medida levou em consideração que o estado é porta de entrada, via portos e aeroportos, de pessoas de todo o mundo e o Brasil ainda não tem a obrigatoriedade da apresentação de comprovante de esquema vacinal completo para os viajantes”.

Para os que tomaram o imunizante de dose única da Janssen, poderão receber a dose adicional do mesmo imunizante com intervalo a partir de 2 meses. No entanto, na ausência da vacina da Janssen, é possível ser administrada uma dose adicional da Pfizer (vacina de RNA mensageiro), o que já está sendo feito na cidade.