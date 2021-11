Ensaio Aberto com músicos renomados em Artur Nogueira

Ingressos estão à venda na sede do Projeto Retreta por R$ 30

Nesta quarta-feira (17), o Projeto Retreta realizará uma oficina musical e um ensaio aberto em Artur Nogueira. O evento será na Sede Social do Clube Floresta, no Centro, às 16h e contará com a participação da Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira, o trompetista Chico Oliveira e um dos mais conceituados baixistas do Brasil, Ney Conceição.

Os ingressos estão disponíveis na sede do Projeto Retreta, por R$ 30 para o público em geral, e R$ 20 para os alunos do Projeto. Após o workshop, o ensaio aberto iniciará a partir das 20h.

Os interessados devem levar 1kg de alimento não perecível. Além disso, o uso de máscara será obrigatório durante toda a programação.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira