Ensino Médio Técnico em Administração forma e prepara o jovem para o mercado de trabalho

O título ofertado pelo Senac Mogi Guaçu combina formação acadêmica com competências práticas em gestão, preparando estudantes para ingressarem no mercado de trabalho

A educação no Brasil está passando por uma transformação significativa, com o Novo Ensino Médio se ajustando às necessidades e expectativas dos jovens. Segundo dados do Instituto Datafolha, 65% dos estudantes entre 14 e 16 anos que iniciaram o primeiro ano dessa modalidade preferem um currículo flexível. Desses, 35% optam por uma estrutura que combine disciplinas comuns para todos os alunos e a possibilidade de aprofundamento em áreas de maior interesse.

Esse modelo ganha destaque com iniciativas como o Ensino Médio Técnico em Administração do Senac Mogi Guaçu, cujas inscrições ainda estão abertas. O curso oferece uma formação que integra disciplinas tradicionais com conteúdos técnicos, preparando os estudantes tanto para o mercado de trabalho quanto para a continuidade dos estudos em áreas relacionadas à gestão e aos negócios.

O currículo inclui matérias voltadas para gestão empresarial, marketing, logística, finanças, recursos humanos e planejamento estratégico, proporcionando aos alunos uma visão ampla das competências essenciais para o sucesso profissional. Também abrange linguagens, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, além de ciências humanas e sociais aplicadas, que fazem parte do currículo padrão e prepara o aluno para prestar as provas do ENEM e vestibulares. As matrículas podem ser realizadas pelo site da unidade do Senac Mogi Guaçu.

O técnico em administração é um profissional versátil, capacitado para atuar em diversas áreas, como recursos humanos, logística, finanças, produção, marketing, auditoria e gestão de projetos. Sua adaptação a diferentes ambientes permite que seja requisitado em qualquer setor que exija gerenciamento. Entre suas funções estão a elaboração de orçamentos, fluxos de caixa e demonstrativos financeiros, além da expedição de relatórios e documentos. O técnico também contribui na criação de pareceres e laudos, na gestão de pessoal, materiais, produção, serviços e na administração financeira, orçamentária e mercadológica, desempenhando papel crucial no sucesso organizacional.

“Para nós do Senac, contribuir com o acesso à educação é estar alinhado às necessidades dos jovens, oferecendo um ensino de qualidade que gera mais oportunidades. Nossos estudantes têm se destacado academicamente, profissionalmente e como cidadãos, atendendo a maioria das competências procuradas pelas organizações de hoje: responsabilidade, criatividade, resiliência, iniciativa, relacionamento interpessoal e adaptabilidade”, diz Robert dos Anjos, Gerente do Senac Mogi Guaçu, destacando o impacto positivo dessa abordagem.

Educação e Economia

A combinação de formação acadêmica e técnica prepara os jovens não apenas para o mercado de trabalho, mas também fortalece a economia brasileira. De acordo com estudo do Instituto Itaú Educação e Trabalho, a expansão do ensino médio pode resultar em um aumento de até 2,32% no Produto Interno Bruto (PIB) do país. Esse crescimento é impulsionado pela melhoria na qualificação da força de trabalho, o que, consequentemente, eleva a produtividade e a competitividade da economia.

Mais informações sobre o Ensino Médio Técnico em Administração podem ser acessadas pelo portal do Senac Mogi Guaçu.

Serviço:

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista – Mogi Guaçu/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu