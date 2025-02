Entenda como foi decidido o aumento do ICMS da gasolina

Foto:José Cruz/Agência Brasil

Novo imposto sobre combustível coloca pressão no bolso dos brasileiros

O aumento do ICMS sobre combustíveis, que entrou em vigor no último sábado (1º), foi decidido em outubro de 2024 pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). A medida obedece a regra formulada em março de 2022 que alterou a forma como o imposto estadual é cobrado sobre gasolina, etanol e diesel, estabelecendo um valor fixo por litro em vez do modelo anterior, que usava uma alíquota calculada sobre o preço médio dos combustíveis.

Com a nova regra, o imposto sobre a gasolina e aumentou R$ 0,10 por litro, totalizando R$ 1,47, o etanol teve aumento de R$ 0,07 centavos, enquanto o diesel e o biodiesel tiveram um acréscimo de R$ 0,06 por litro, elevando o valor para R$ 1,12. A alteração ocorre em um momento em que o etanol já vem registrando altas no mercado, acumulando um reajuste de 18,61% ao longo de 2024, o que pode tornar a comparação entre gasolina e etanol ainda mais relevante para os motoristas.

Além de afetar os preços nos postos, o aumento do diesel pode encarecer o transporte de mercadorias, impactando o preço de alimentos e outros produtos essenciais. O Brasil depende fortemente do transporte rodoviário, e qualquer elevação no custo do diesel reflete diretamente na inflação. Analistas também apontam que a defasagem dos combustíveis no mercado interno em relação ao mercado internacional pode levar a novos aumentos nos próximos meses.

Reportagem, Kristine Otaviano

Agência Voz