Entidades arrecadam quase R$ 300 mil durante Carnartur 2025

Festa, além de promover a cultura e a alegria, gerou impacto direto nas ações sociais e fortaleceu a economia local, com destaque para o apoio a sete entidades beneficentes

O Carnartur 2025 foi um grande sucesso, não só pela animação e quantidade de público, mas também pelo impacto positivo gerado para as entidades beneficentes de Artur Nogueira e para o comércio local. A festa possibilitou a arrecadação de quase R$ 300 mil às entidades participantes, fruto das vendas de alimentos e bebidas em barracas.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância do evento para a cidade. “O Carnartur é mais do que uma festa popular. Ele representa a união entre a alegria das ruas e a solidariedade que fortalece nossas entidades assistenciais. A cada ano, vemos o quanto o evento contribui para o bem-estar de nossa população, além de impulsionar o comércio local e garantir oportunidades para tantas famílias. É uma verdadeira demonstração de como a nossa cidade pode crescer de maneira coletiva e colaborativa.”

Sia (PL) lembra que, em 2024, as entidades arrecadaram mais de R$ 300 mil.

Nesta edição, sete entidades foram beneficiadas: Assistência aos Idosos Desamparados (Aidan), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Grupo de Assistência Social (Sasan), Central Única das Favelas (Cufa), Fraternidade, Projeto Judô Esporte Social e Paróquia Santa Rita de Cássia.

A secretária de Cultura e Turismo, Ieda Ribeiro, também ressaltou a relevância do evento. “O Carnartur se consolidou como um dos maiores eventos culturais de Artur Nogueira. Ele não só promove a cultura local, como também oferece uma oportunidade única para as entidades e comerciantes da cidade. Estamos muito felizes com o sucesso da festa e com o impacto positivo que ela gera para nossa economia e para as causas sociais que tanto precisam do apoio da comunidade.”

LEVANTAMENTO POR ENTIDADE

-Apae: R$ 93.470,00

-Fraternidade: R$ 42.459,00

-Paróquia Santa Rita de Cássia: R$ 14.887,00

-Sasan: R$ 42.376,00

-Aidan: R$ 41.386,75

-Cufa: R$ 31.287,21

-Projeto Judô Esporte Social: R$ 27.434,00

O valor bruto total arrecadado alcançou a marca de R$ 293.299,96.

Além das entidades cadastradas, o Carnartur também impulsionou a economia local. Feirantes e ambulantes puderam vender produtos durante os cinco dias de evento, movimentando o comércio e garantindo renda extra para muitas famílias.

Todas as entidades participantes foram devidamente cadastradas, regularizadas e autorizadas pela Prefeitura nogueirense para montarem suas barracas durante o evento.

Não foram realizados editais ou licitações, uma vez que o Poder Executivo Municipal optou por não exigir contrapartidas, garantindo que o valor arrecadado fosse repassado na íntegra para cada associação.