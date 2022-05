EPTV, afiliada Rede Globo, estreia “Tudo Inovação” na programação de sábado

Programa inédito semanal com 4 episódios abordará inovação, tecnologia e empreendedorismo

A programação das manhãs de sábado de maio da EPTV, emissora afiliada da Rede Globo no interior de São Paulo e Sul de Minas, está chegando com uma novidade. O programa “Tudo Inovação” estreia no dia 07/05, às 7h20, para abordar temas ligados à inovação, tecnologia e empreendedorismo. Serão quatro episódios que pretendem mostrar o potencial e vocação inovadora da região de abrangência da emissora.

Abrangendo um total de 317 cidades, a área de cobertura da EPTV é um ponto de concentração de grandes universidades, dentre elas Unicamp, USP, UFscar, Unesp, UFLA e Unifei, importantes centros de pesquisas e de tecnologia e empresas inovadoras. Por essa razão, atraem estudantes, profissionais e investidores de todo o país. Com o objetivo de celebrar a excelência tecnológica da região, o “Tudo Inovação” apresentará para o telespectador esse universo, destacando modelos de startups, iniciativas públicas e iniciativas de universidades e autoridades na área.

Apresentado por Leonardo Missio e Jéssica Nogueira, a produção acompanhará o dia de trabalho de fundadores de startups e a realidade de empresas consolidadas que investem em inovação, oferecer dicas e serviços, além de explicar o “Dicionário da Inovação” para aqueles que não estão familiarizados com os termos, mas se interessam pelo assunto.

Inovação é a iniciativa de melhorar algo, seja trazendo uma ideia completamente nova, seja melhorando processos, metodologias e jeitos de se fazer alguma coisa. O Brasil está, cada vez mais, se tornando um polo de inovação. De acordo com a Associação Brasileira de Startups, hoje, há no país 14.065 startups distribuídas em 710 cidades. Só em São Paulo, líder no ranking de estados, são 4.027 empresas. E esse cenário só irá crescer: 54% dos jovens da Geração Z pretendem começar seus próprios negócios, segundo estudo da Nielsen.

O programa “Tudo Inovação” contará, também, com 4 episódios de podcast de aproximadamente 30 minutos de duração. O podcast será uma extensão do conteúdo televisivo e ampliará o conhecimento do público sobre o tema.

Tudo Inovação

Data: de 07 de maio a 28 de maio de 2022 (4 episódios inéditos)

Dia da semana: sábados

Horário: às 7h20

Exibição na EPTV: para 317 municípios do Sul de Minas e interior de São Paulo

Sobre o Grupo EP – Credibilidade é tudo

O Grupo EP é formado por empresas dos setores de mídia (EP Mídia – EPTV, sites Globo e acidade on, rádios CBN e Jovem Pan, OA Eventos e participação na Rede Bahia), agronegócio (EP Agro – Ester Agroindustrial, empresa centenária do setor sucroalcooleiro controlada pela mesma família) e investimentos digitais e de tecnologia (EP Ventures), além do Instituto EPTV, responsável pelas ações de responsabilidade social do grupo.

A EP Mídia é formada por um conglomerado de mídia fundado pela família Coutinho Nogueira em Campinas (SP), há 41 anos, e com atuação nas regiões de Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Central (SP) e Sul de Minas. Fazem parte as emissoras de TV e afiliadas da Globo: EPTV Campinas, EPTV Ribeirão, EPTV Central e EPTV Sul de Minas e sites Globo. Além da atuação em TV, o Grupo EP marca presença no rádio: CBN Ribeirão, CBN Araraquara, CBN São Carlos e Jovem Pan Ribeirão. Neste portfólio multiplataforma do Grupo EP fazem parte também o portal ACidade ON, com foco no hiperlocalismo, e a empresa de eventos Oceano Azul. Este conglomerado de mídia alcança mais de 12 milhões de telespectadores e representa 7,07% do consumo de todo o país. (Fonte: Cobertura EPTV 2020 | IPC Maps 2020).