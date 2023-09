Representantes da APAE de Engenheiro Coelho são recebidos no gabinete da Senadora Mara Gabrilli

Da Redação

Foto Divulgação

Encontro Significativo Reforça Compromisso da Senadora com Pessoas com Deficiência

A equipe da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Engenheiro Coelho teve a honra de ser recebida no gabinete da senadora Mara Gabrilli, em São Paulo. O encontro foi marcado pela presença da chefe de gabinete da senadora, Senhora Telma, e do assessor Sr. Edgar. Esse momento significativo evidenciou o compromisso da senadora com a defesa das pessoas com deficiência.

Solicitações para Melhorias na Saúde dos Alunos da APAE

Além do encontro de apreço e reconhecimento, a equipe da APAE aproveitou a oportunidade para apresentar duas características essenciais que visam aprimorar os serviços de saúde oferecidos aos alunos da instituição.

A primeira solicitação diz respeito à aquisição de equipamento fisioterapêutico de última. Esse equipamento será de suma importância para o tratamento e a reabilitação dos alunos da APAE, contribuindo para melhorar significativamente a qualidade de vida deles.

A segunda solicitação é relacionada à mobilidade dos alunos. A APAE pleiteia a obtenção de um veículo com capacidade para 21 passageiros, equipado com um elevador para cadeiras. Tal veículo possibilitará o transporte seguro e acessível aos alunos, garantindo que todos tenham igualdade de oportunidades de participação em atividades fora da instituição.

O encontro entre a equipe da APAE de Engenheiro Coelho e os representantes da senadora Mara Gabrilli representou um passo importante na direção da melhoria dos serviços oferecidos aos alunos da instituição e da promoção da inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência em todo o país. A ação exemplifica o poder da união e da colaboração no prol de uma sociedade mais inclusiva e justa.