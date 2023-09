Equipe de ciclismo conquista dois ouros e três pratas na 24ª Volta Ciclística do Grande ABCD 2023

A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) participou no último domingo, 17 de setembro, da 24ª Volta Ciclística do Grande ABCD 2023. O destaque ficou por conta da dobradinha da categoria mirim com Otavio Lanzi Barbosa (campeão) e Alan Martini Marciel Vieira (vice-campeão). O ciclista Fabio Rodrigues Braga Junior sagrou-se campeão pela categoria junior e os atletas Livia Eduarda Ribeiro Martins (juvenil) e Newton de Souza Leite (master D2) conquistaram a medalha de prata.

A 24ª Volta Ciclística do Grande ABCD 2023 é um dos maiores eventos ciclísticos do país contando com uma prova de estrada e outra de circuito. A competição contou pontos para o ranking paulista de Estrada e ranking nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). O evento foi organizado pela Federação Paulista de Ciclismo (FPC) e teve a supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

O técnico da equipe, Celso Lucas, comentou que prova aconteceu em dois lugares simultâneos com as categorias masculinas de elite, sub-23, open master e júnior largando do Distrito de Paranapiacaba. Os ciclistas tiveram que percorrer sete munícipios do Grande ABCD Paulista, entre eles, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá e Diadema até chegarem na cidade de Santo André. “As demais 29 categorias entre masculina e feminina competiram no circuito fechado na Avenida Perimetral, em Santo André”, disse.

Demais resultados

Marcos Paulo Silva – 5ºlugar (categoria sub-30)

Luiz Eduardo Silva e Almeida – 5º lugar (master A1)

Thiago Maia – 7º lugar (master B2)

Adriana Cassani – 4º lugar (iniciante open)

Alexandre Honório de Faria – 7º lugar (master C1)

Fabio Rodrigues Braga – 9º lugar (master B2)

Robson Fernandes de Souza – 8º lugar (master B1)

Daniel Lanzi Barbosa – 16º lugar (iniciante open)

Adilson Aparecido Vieira – 8º lugar (master B)