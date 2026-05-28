Consultoria aponta caminhos para o fortalecimento do turismo em Holambra

A Prefeitura de Holambra, por meio do Departamento Municipal de Turismo e Cultura, promoveu na quarta-feira, dia 27 de maio, no Teatro Municipal, a Consultoria Diagnóstica de Estruturação da Gestão do Turismo, ação integrante do programa Cidade Empreendedora, em parceria com o Sebrae Aqui. O encontro reuniu empresários do trade turístico, representantes de conselhos municipais, associações e moradores interessados no desenvolvimento do setor.

A atividade foi conduzida pelo professor Fábio Pozati, que apresentou uma análise técnica voltada ao diagnóstico da governança turística do município, com base em dados e informações estratégicas. Durante a reunião, foram abordados temas como a estrutura legal do turismo local, o funcionamento de conselhos e entidades ligadas ao setor, a organização dos sistemas de informações turísticas e os critérios necessários para a inserção de Holambra no Mapa do Turismo Brasileiro. Também foi realizada uma avaliação do município sob a perspectiva de Destino Turístico Inteligente, considerando aspectos como inovação, tecnologia, sustentabilidade e qualificação dos serviços.

De acordo com a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, o processo contribui para a consolidação de uma base mais estruturada de planejamento do setor. “A consultoria nos permite olhar de forma mais ampla e técnica para a realidade do turismo em Holambra, identificando pontos de atenção e oportunidades de melhoria. É um trabalho que fortalece a governança, qualifica a tomada de decisão e apoia o desenvolvimento sustentável da atividade turística no município”, destacou.

A diretora também ressaltou a importância da participação dos diferentes atores envolvidos. “Quando poder público, iniciativa privada e sociedade civil atuam de forma integrada, conseguimos avançar com mais consistência, organização e resultados que impactam positivamente toda a cadeia do turismo”, afirmou.