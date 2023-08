Equipe de Tênis de Mesa da Prefeitura de Paulínia brilha em Mogi Guaçu na 3ª Etapa do Circuito Regional ADR/2023

Por Regina Vicenzotti

Fots Divulgação P M Paulínia

Atletas de Paulínia conquistam 10 medalhas em uma emocionante jornada esportiva

No último sábado, dia 26, a equipe de Tênis de Mesa da Prefeitura de Paulínia declarou mais uma vez seu talento e determinação ao participar da 3ª etapa do Circuito Regional ADR/2023,na cidade Mogi Guaçu. Os atletas paulinenses não apenas competiram com dedicação, mas também alcançaram um desempenho impressionante, levando para casa um total de 10 medalhas.

Destaque das conquistas:

🥇 João Pedro Caldas de Oliveira foi um dos grandes nomes do evento ao conquistar o ouro na categoria Sub-13. Sua habilidade e dedicação ficaram evidentes durante as partidas, tornando-o um destaque promissor no cenário do tênis de mesa.

🥇 Na categoria Sênior, Almir Viana Ferreira demonstrou sua experiência e excelência ao conquistar a medalha de ouro. Sua performance brilhante foi um testemunho do compromisso da equipe de Paulínia com a excelência esportiva.

🥇 E não foi apenas nas categorias masculinas que Paulínia se destacou. Na categoria Veterano Feminino, Natalina Yasayama brilhou intensamente ao levar para casa a medalha de ouro. Sua dedicação e habilidades inspiraram todos os presentes.

Essas conquistas foram resultado de um trabalho árduo e da orientação excepcional dos professores Alex, Daniel e Jonathan , que lideraram a equipe de Paulínia com paixão e compromisso. Seu apoio e treinamento foram fundamentais para o sucesso dos atletas.

A competição em Mogi Guaçu reuniu talentos de toda a região, tornando a conquista de Paulínia ainda mais significativa. A equipe local declarou seu compromisso com o esporte e a determinação em elevar o nome da cidade no cenário do tênis de mesa.

A equipe de Tênis de Mesa da Prefeitura de Paulínia continua a ser uma fonte de inspiração para a comunidade local, demonstrando que com determinação e dedicação é possível alcançar grandes feitos no mundo esportivo. Vamos torcer para que esses atletas continuem a brilhar nas próximas etapas do Circuito Regional ADR/2023 e em muitos outros eventos esportivos futuros.