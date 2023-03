Equipe do Procon de Itapira participa de treinamento para fiscalização de estabelecimentos

Na quarta-feira, 22, a equipe do Procon de Itapira participou de um treinamento para fiscalização de estabelecimentos comerciais. As técnicas Gabriela Bernardes da Silva Stefanini e Michele Pizani Martucci acompanharam os fiscais da Seccional de Campinas que estiveram no município para cumprir um cronograma de visita a locais que já haviam sido pré-selecionados.

Ao todo, foram visitadas sete empresas e seguindo o protocolo padrão foram passadas orientações técnicas, instruções e, nos casos necessários, lavrado um terno de ajustamento de conduta sem aplicação de multas. “Fomos muito bem recebidos e foi muito instrutivo tanto para nós como para os comerciantes. Além disso, o treinamento é necessário para que nossa equipe local também passe a atuar como fiscais”, avaliou Gabriela.

Na semana passada, o Procon de Itapira foi contemplado um veículo que será destinado para múltiplas atividades como fiscalização, atendimento, orientação e pesquisas, dentre outras.