Equipe do Projeto Esporte é Saúde participa de roda de conversa sobre Maio Laranja

No último dia 17, os professores, assistente social e psicóloga do Projeto “Esporte é Saúde” foram recebidos no CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social para uma roda de conversa com os profissionais que atuam no segmento de crianças e adolescentes.

Durante todo o mês de maio, o CREAS tem promovido uma campanha de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, denominada “Maio Laranja”.

Na ocasião, os profissionais do CREAS que lidam diretamente com situações envolvendo essa temática puderam esclarecer dúvidas sobre o trabalho realizado, discutir formas de agir diante de possíveis casos de abuso e também abordaram os procedimentos para efetuar denúncias. “É fundamental estarmos bem informados e preparados para acolher nossas crianças e adolescentes da melhor forma possível. Essas ações em conjunto com a rede de garantia de direitos são de suma importância, pois nos mostram que não estamos sozinhos e que o diálogo e o trabalho conjunto são essenciais para proteger nossas crianças e jovens”, declarou Aline Bueno, assistente social do Projeto, que ainda expressou sua gratidão pela disponibilidade de toda equipe do CREAS em recebê-los e orientá-los.

