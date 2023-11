Equipe Sub-14 Masculina de Futsal conquista vaga para as finais da Copa ADR

No último domingo, 5 de novembro, a emocionante disputa pela vaga nas finais da Copa ADR (Associação Desportiva Regional) teve a equipe Sub-14 Masculina de Futsal de Pedreira como protagonista. A partida contra a equipe de Jaguariúna foi repleta de expectativas e tensão, e ao final do jogo, o placar indicou um empate de 0 x 0. Esse resultado, no entanto, significou a tão almejada conquista da vaga para as finais.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato destacou a dedicação e o esforço da equipe de Pedreira. “Foi uma partida emocionante e intensamente disputada. Nossos jovens talentos mostraram grande habilidade e comprometimento em campo. Estamos muito orgulhosos deles por conquistarem essa vaga nas finais da Copa ADR”, concluiu.

Neste próximo domingo, 12 de novembro, as equipes Sub-10 e Sub-12 também entrarão em quadra, em busca de bons resultados que as levem às finais da competição. As finais da Copa ADR estão marcadas para o dia 19 de novembro, e a expectativa é alta para o desempenho da equipe de Pedreira, que busca o título com determinação e paixão pelo esporte.