Equipes da Rede Básica participam de reunião sobre o Programa Previne Brasil

Na manhã do último dia 7, integrantes das equipes das Unidades Básicas de Saúde do município participaram de uma reunião com a enfermeira Monise Galante Paiva Gregorini, de Casa Branca (SP), sobre o Programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde. A Diretora da Rede Básica de Saúde do município, Deise Cega Fernandes, também esteve presente.

A proposta do encontro foi trazer a experiência exitosa do município da região e a troca de conhecimento entre as duas cidades para auxiliar as equipes itapirenses na melhora dos indicadores de saúde que fazem parte do programa.

O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em quatro critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho, incentivo para ações estratégicas e Incentivo financeiro com base em critério populacional.

A proposta tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e equipe, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem.

Ao todo, são sete indicadores que serão avaliados pelo Ministério: 1 – Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação; 2 – Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; 3 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado; 4 – Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS; 5 – Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por haemophilus influenzae tipo b e Poliomielite inativada; 6 – Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre; 7 – Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.