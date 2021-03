Equipes de fiscalização autuam, multam e notificam estabelecimentos e responsáveis por chácaras

No último fim de semana (sexta, sábado e domingo), as equipes de Fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar atuaram contra estabelecimentos comerciais e também proprietários e locatários de chácaras que descumpriram a Fase Emergencial do Plano São Paulo. O foco principal da ação foi vistoriar as propriedades rurais de lazer denunciadas.

A equipe da Vigilância Sanitária fiscalizou 41 locais e lavrou quatro autuações, sendo duas para chácaras e duas para supermercados que estavam descumprindo o Plano São Paulo.

A Fiscalização de Posturas visitou propriedades e estabelecimentos e fez abordagens nos Condomínios Bié 2, 3, 4, 5 e 6, Morro do Gravi, Stringuetti, Cercado Grande, na Divisa de Mogi Guaçu, Tanquinho, Rio Manso, Barão e Eleutério. Foram emitidas duas multas por aglomerações e oito notificações.

A Guarda Civil Municipal, que acompanha todas as equipes da Vigilância Sanitária e de Fiscalização de Posturas, também atendeu mais de 20 locais e registrou 13 boletins de ocorrência.

As denúncias de aglomerações e estabelecimentos atuando fora das regras do Plano São Paulo podem ser feitas na Guarda Civil Municipal pelos telefones 153 e 3863.4785, na Vigilância Sanitária (de segunda a sexta das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h30) pelo telefone 3913.9392, na Fiscalização de Posturas pelo telefone 3863.4610 (ligações de segunda a sexta das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h30 e pelo Whatsapp 24 horas), na Polícia Militar pelo telefone 190 e também pelo Procon-SP pelo site https://consumidor.procon.sp.gov.br/denunciaanonima.