Equipes de vôlei masculina e feminina de Artur Nogueira ganham medalhas de prata e bronze no Campeonato Estadual

Disputas aconteceram no sábado (04), na quadra da Escola Modelo e, no domingo (05), no ginásio de esportes Santa Felícia

O final de semana trouxe muitas emoções para os apaixonados por vôlei. Disputando a final do Campeonato Estadual da Associação Pró-Voleibol (APV), as equipes feminina e masculina de Artur Nogueira jogaram contra os times feminono e masculino de São Carlos, respectivamente. Com a disputa, o time masculino garantiu medalha de prata e o feminino levou medalha de bronze. As competições foram realizadas na quadra da Escola Modelo e no ginásio de esportes Santa Felícia.

No sábado (04), o clima era de decisão. O time Adulto Feminino Artur Nogueira jogou em casa contra a equipe EGGE/São Carlos e venceu a rodada Estadual da série ouro por 3×1. A conquista garantiu para o time a terceira colocação no Campeonato com medalha de bronze.

No domingo (05), os jogos em quadra continuaram. Desta vez, o time masculino Artur Nogueira jogou fora de casa contra o São Carlos. Após uma disputa longa e acirrada, Artur Nogueira perdeu por 3×1, mas garantiu medalha de prata no Campeonato Estadual.

O secretário de Esporte e Lazer do município Caio Rodrigues celebrou as grandes vitórias que os times nogueirense conquistaram. “Todos estavam muito empenhados neste evento e nós não poderíamos vencer se não fosse a união e o apoio de todos. Encerramos nossos jogos do ano com esse Campeonato, mas esperamos voltar em breve”, finalizou.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira