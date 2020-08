Escadas do Condominio São Judas começam a ser substituídas

Teve início na manhã desta sexta-feira, 31, a substituição das escadas do Condomínio São Judas Tadeu. Deterioradas, elas ofereciam riscos aos moradores. O ato contou com a presença do Prefeito José Natalino Paganini, do Deputado José Antônio Barros Munhoz e de alguns vereadores da base governista.

A obra começou pelo Bloco 8 do condomínio com a instalação de uma escada auxiliar. Ao mesmo tempo, a escada antiga está sendo retirada e uma nova está sendo construída no lugar.

Conforme explica Robson Luis Silva, supervisor da empresa Soluções Serviços Terceirizados Eirelli, responsável pela execução da obra, o modelo da escada nova é bem próximo ao da auxiliar e o tempo de troca de cada uma é de aproximadamente sete dias. “Em cada bloco faremos dessa forma: colocando a auxiliar e substituindo a antiga. É uma forma que encontramos para que os moradores não tenham que deixar suas residências”.