Escola do Bairro Imigrantes de Holambra Promove Atividade Significativa de Plantio de Árvore e Cápsula do Tempo

Da Redação

No dia 7 de março, a Escola do Bairro Imigrantes de Holambra protagonizou um evento marcante, reunindo alunos, professores, autoridades locais e membros da comunidade em uma atividade que não apenas celebra o presente, mas também lança um olhar para o futuro. Sob a sombra de um gesto simbólico, um novo marco foi estabelecido para registrar os sonhos e esperanças da comunidade educacional.

Com a presença do prefeito e vice-prefeito, a escola testemunhou um ato de compromisso com o meio ambiente e o legado cultural. Uma árvore foi plantada, não apenas como um ato de embelezamento, mas como um símbolo de crescimento, renovação e responsabilidade ambiental. A

Acompanhando o plantio da árvore, uma cápsula do tempo foi enterrada. Dentro dessa cápsula, os alunos depositaram fotos da turma, capturando momentos preciosos de sua jornada educacional, bem como textos reflexivos sobre seus projetos de vida e aspirações para o futuro. Essa cápsula do tempo, uma síntese de esperanças e sonhos, será aberta em 2032, quando a turma do primeiro ano que participou do evento estiver prestes a concluir o ensino fundamental 2.

Essa iniciativa não apenas estabelece uma conexão entre as gerações presentes e futuras, mas também serve como um experimento vivo para registrar as memórias e aspirações de uma comunidade em constante evolução. É uma oportunidade única de reflexão para os alunos que, ao abrirem a cápsula do tempo em 2032, serão lembrados de suas origens, de suas ambições juvenis e do poder transformador da educação.

Com o plantio da árvore e a cápsula do tempo enterrada ao seu lado, a Escola do Bairro Imigrantes de Holambra escreve mais um capítulo em sua história, um capítulo que ecoará por muitos anos, inspirando não apenas seus alunos, mas também toda a comunidade a olhar para o futuro com esperança e determinação.