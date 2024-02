Escolas da cidade têm até 20 de fevereiro para aderir à Câmara Jovem

A Câmara de Paulínia iniciou o planejamento para a 5ª edição da Câmara Jovem.

Serão escolhidos 15 adolescentes (mais 15 suplentes), do 8º e do 9º anos do Ensino Fundamental, que terão a oportunidade de sugerir, debater e votar melhorias para o município.

A primeira reunião sobre o assunto ocorreu no dia 5 de fevereiro, com escolas interessadas. A Câmara aceita a adesão de escolas (municipais, estaduais e privadas) até dia 20 de fevereiro, pelo e-mail cerimonial@camarapaulinia.sp.gov.br

Em março, os estudantes poderão se candidatar, fazer campanhas e votar. A posse está marcada para abril.

Ao longo do ano, os participantes fazem oficinas, visitam órgãos públicos, apresentam propostas para Paulínia e votam ideias em sessões ordinárias. As atividades serão suspensas no período eleitoral, entre julho e outubro.

Em 2023, participaram da Câmara Jovem as escolas EMEFM Maestro Marcelino Pietrobom; EMEFM Vitor Szczepanski e Souza Silva; EE Doutor Francisco de Araújo Mascarenhas; EE Padre José Narciso Vieira Ehrenberg; EE Núcleo Habitacional José Paulino Nogueira; EE Professora Adélia Cristina Borgato Gryszczenko e EMEF Professor Domingos de Araújo.

Ainda fizeram parte os colégios Adventista de Paulínia; Anglo Paulínia; COC Paulínia; Metropolitan Paulinense e Pitágoras.