Escolas municipais iniciam apresentações de Dia das Mães em Santo Antônio de Posse

Programação reúne alunos, professores e famílias em atividades especiais ao longo da semana

A rede municipal de ensino de Santo Antônio de Posse iniciou, na segunda-feira, dia 4 de maio, a programação especial em comemoração ao Dia das Mães nas creches e escolas de Ensino Fundamental I e II.

As primeiras apresentações aconteceram em unidades como a EMEF Professora Mary Rosa Baracat Chaib, EMEIEF Letícia Paganotte Torezan, EMEI Primeira Estação e EMEI Beija-Flor, reunindo alunos, professores e familiares em momentos de homenagem.

Organizadas pelas equipes pedagógicas, as atividades incluem músicas, coreografias e encenações preparadas de acordo com cada faixa etária, promovendo integração entre a comunidade escolar.

A secretária de Educação destacou que a iniciativa valoriza o papel das mães e reforça o vínculo entre escola e família. Segundo ela, as apresentações foram planejadas com dedicação para proporcionar momentos especiais.

A programação segue ao longo da semana nas demais unidades, evidenciando o trabalho dos profissionais da educação e fortalecendo a participação das famílias no ambiente escolar.

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