Escolinhas Esportivas de Pedreira voltam à atividade na segunda-feira, 5 de outubro

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira comunica que a partir da segunda-feira, 5 de outubro, as Escolinhas Esportivas estarão voltando a suas atividades.

Segundo informou o secretário de Esportes Valdir Carlos Volpato, os professores irão desenvolver exercícios físicos e atividades especialmente elaboradas para este retorno. “Não teremos jogos e todos os alunos devem usar máscara, álcool em gel e manter o distanciamento seguro nesta época de pandemia do Coronavírus”, enfatiza Patão.

O Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini também será reaberto a partir da segunda-feira, dia 5, para exercícios físicos, no seguinte horário: das 5h às 9h30 e das 15h30 às 20h30. “Todas as pessoas que forem ao Estádio Municipal para praticar seu exercício devem estar com máscara, levar sua garrafa de água e manter distanciamento”, concluiu o secretário de Esportes Valdir Carlos Volpato.