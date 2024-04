Espetáculo de circo ‘Entre Truques e Poemas’ entra em circulação pelo Estado de São Paulo

Fotos : Drica Monticelli

Apresentações gratuitas da dupla Casca Trupe acontecem entre abril e maio emMogi Mirim, Mogi Guaçu, São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas e Guarulhos

Entre os meses de abril e maio deste ano, a dupla de circo e palhaçaria Casca Trupe de Circo e Variedades Espetaculares, formada pelos artistas Miguel Rosa e Rodrigo Abreu, apresenta o espetáculo ‘Entre Truques e Poemas’ em diversas cidades do Estado de São Paulo, entre elas Mogi Mirim, Mogi Guaçu, São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas e Guarulhos. Todas as sessões são gratuitas e serão realizadas em instituições que trabalham com Circo Social.

Em Mogi Mirim, a apresentação é aberta ao público e acontece no dia 25 de abril, quinta-feira, às 20h na sede do ICA (Instituto de Incentivo à Criança e ao Adolescente).

No espetáculo ‘Entre Truques e Poemas’, dois artistas itinerantes montam e organizam suas parafernalhas para apresentarem seu show de circo… o Casca Fina está pronto e ensaiado para demonstrar as habilidades da trupe. No entanto, Casca Grossa quer declamar poesias. Agora, precisam decidir: truques ou poemas?

Apesar da confusão, a plateia decide a próxima atração!” Segundo Miguel Rosa, um dos membros da dupla, este é um espetáculo como um acontecimento compartilhado. “Ele fala bem diretamente com o público e tem inclusive alguns momentos de interação direta e participação da plateia nas

cenas. As pessoas vêm para se divertir, dar risada e se deleitar com as habilidades do circo e da acrobacia, que são sempre impressionantes”.

O projeto Circulação Casca Trupe é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, e Território Produções Artísticas.

Sobre o espetáculo

Um espetáculo de variedades de circo, no qual os números misturam um pouco de truques, poemas, acrobacias, palhaçaria, risadas e inúmeras habilidades demonstradas a todo tempo pelos artistas em cena.

Nesta nova edição, a dupla Casca Trupe investiu em uma ‘repaginada’ noseu principal show e traz como novidades o figurino de Helen Quintans, o cenário de Valentin Flamini e orientação de Fernando Paz, Fernando Sampaio e Filipe Bregantim (membros do LaMínima Circo e Teatro).

“Em cena somos só nós dois (Miguel e Rodrigo). Vamos ter uma trilha original pensada para o espetáculo, desenvolvida por Arturo Cussen (Circo da Silva), que já é nosso parceiro há algum tempo. Nossas cenas ganham corpo com orientação do pessoal do LaMínima e assim conseguimos deixar a apresentação mais unificada, profissional mesmo”, explica Rodrigo Abreu.

O show é recheado de momentos em que a plateia poderá interagir e inclusive decidir alguns rumos da trama. “Nosso ponto forte é a acrobacia, um espetáculo de variedades de circo. Os números por si são legais e interessantes e acho que a plateia vai curtir bastante”, afirma Rodrigo.

Circo e educação

A dupla Casca Trupe já se apresentou no Estado de São Paulo nas cidades de Campinas, Jacareí, Piracicaba e grande São Paulo, além de terem percorrido Minas Gerais e Santa Catarina com seus números sempre contagiantes de circo.

Miguel treina circo desde pequeno, sempre em contato com as artes por ser de uma família de artistas. Mais técnico, treina malabares e acrobacia. Já Rodrigo gosta de desenho animado, mímica, mágica e ilusões físicas, o que se reflete nos números individuais que apresenta durante o show.

Essa mistura única, combinada com o fato de que ambos são professores, fez brotar a vontade de levar o espetáculo para públicos mais diversos, ligados às instituições educacionais localizadas nas cidades escolhidas pelo projeto.

“É essencial ver a importância da bobeira, ver o quão séria ela é e o quanto ela faz bem pra gente. A avó de uma amiga me disse uma vez que o teatro é ‘algo que não serve para nada e faz bem para o coração’, e eu sempre levo isso comigo”, conta Miguel. “Que a gente não viva só para trabalhar, e que a arte engrandeça nossa vontade de viver a vida!”

Ficha técnica

Elenco: Miguel Rosa e Rodrigo de Abreu

Orientação cênica: Fernando Sampaio, Fernando Paz, Filipe Bregantim

Trilha sonora: Arturo Cussen

Figurino eadereços: Helen Quintans e Cleusa Quintans

Cenografia: Valentin Flamini

Técnica de som: Cayene Moreira

Comunicação: Miguel Von Zuben

Designer gráfico: Alice Procter

Produção Executiva: Bruna Schroeder

Realização: Território Produções Culturais

Serviço

Apresentação “Entre Truques e Poemas” da Casca Trupe

Mogi Mirim/SP

Quando: 25 de abril (quinta-feira), às 20h

Onde: Sede do ICA | Avenida Brasília, 350, Loteamento Nova Mogi

Quanto: Grátis

Classificação etária: Livre