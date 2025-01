Espetáculo “O Gato de Botas” se apresenta dia 26 de janeiro no Teatro Escola Sia Santa em Campinas

Com entrada gratuita e acessibilidade comunicacional, o espaço conta também com acessibilidade arquitetônica para pessoas com deficiência

O Projeto ‘Imersão Teatral – Uma Experiência Lúdica’, da Companhia de Teatro de Campinas, Sia Santa, apresenta o espetáculo ‘O Gato de Botas’. Dia 26, domingo, às 15 horas, no Teatro Escola Sia Santa, em Campinas. A apresentação é gratuita e aberta ao público. Vale destacar que o espaço tem acessibilidade arquitetônica para receber pessoas com deficiência e o espetáculo conta com acessibilidade comunicacional: LIBRAS.

A produção é indicada para crianças de 4 a 10 anos e integra o Programa “A Escola Vai Ao Teatro”, que percorre o país desde 1973, com apresentações no horário escolar e atende cerca de 3 mil escolas brasileiras. Uma produção bem cuidada com efeitos especiais, requinte e beleza plástica dão encantamento ao espetáculo O Gato de Botas, inspirado no conto original francês. A trilha sonora, especialmente composta para esta montagem, compõe a obra trazendo ação, alegria, emoção e aventura.

Por meio do projeto contemplado no Edital Estadual da Lei Paulo Gustavo – LPG 18/2023. Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, o projeto compreende extensa programação com mais de 70 atividades culturais gratuitas, entre apresentações teatrais para escolas de educação infantil, ensino fundamental, EJA e também apresentações abertas ao público em geral, incluindo entidades assistenciais com acessibilidade. Também contempla: Programa Teatro Aberto – Um Estudo do Meio Teatral; Oficinas Teatrais Gratuitas Férias Julho para Crianças e Adolescentes; Oficinas de Vivência Teatral e Uso Adequado da Voz para Educadores. Todas as atividades são gratuitas e já estão acontecendo mensalmente desde maio de 2024, com muito êxito e acessibilidade.

SIA SANTA

A Companhia de Teatro Sia Santa é uma associação cooperativista dirigida por Crispim Júnior e Jorge Fantini, com um quadro social de mais de 30 artistas cooperados. Com um teatro próprio e infraestrutura para oficinas e outras frentes de trabalho no setor cultural, a Sia Santa está no mercado há mais de 51 anos tendo produzido mais de 60 espetáculos, para todas as idades. Entre títulos e honrarias, recebeu o prêmio APCA, Troféu Imprensa, Prêmio APTC, Mambembe, Aluízio Magalhães, entre outros. Em 1993 foi reconhecida como Órgão de Utilidade Pública pela Lei Municipal 7523/93. A SIA SANTA mantém em cartaz um Repertório com 19 espetáculos, sendo: 9 infantis, 6 corporativos, 2 juvenil-adulto, 1 auto de natal e 1 show infantil. É um verdadeiro “festival de teatro para todas as idades e gostos”. A Sia Santa também cria, produz, desenvolve e instala projetos de ambientação cenográfica para eventos, além de criar e produzir teledramaturgia sob encomenda.

SERVIÇO

O Gato de Botas

Dia: 26/01 (domingo)

Horário: 15h | Local: Teatro Escola Sia Santa | R. Sebastião Paulino dos Santos, 32 – Parque

Santa Bárbara – Campinas/SP

Duração: 50 min | Indicação etária: Livre

Ingressos: Gratuito | Acessibilidade comunicacional: LIBRAS

Informações: agenda@siasanta.art.br ou (19) 97413-7320

Sinopse

Uma carruagem real puxada por um cavalo, o salão do castelo, um velho moinho e a magistral interpretação dos 6 atores, dão o tom altamente profissional e bem humorado ao clássico. Um gato muito esperto consegue transformar seu pobre amo, no grande Marquês de Carabás, ajudando-o a recuperar as suas terras e o Castelo que a Bruxa lhe havia tomado. Com astúcia, o gato enfrenta a perigosa bruxa, desafiando-a a transformar-se em Leão e depois num pequenino Rato. A estória termina no casamento do Marquês de Carabás com a linda Princesa Catarina.

Ficha Técnica

Adaptação de Direção: Crispim Júnior | Cenografia: José Roveratto | Figurinos: Hugo Marinelli | Trilha Sonora Original: Albano Sales | Direção de Arte: Manoel Neto | Bonecos e Adereços: Marco Laporte | Supervisão Artística: Jorge Fantini | Preparação Elenco: Priscila Martins e Aline Wolf | Direção de Arte: Manoel Neto | Equipe de Realização (artistas e técnicos em escala de revezamento): Adamys Susan, Bete Bastos, Darcy Rodriguez, Jasmine Alves, Lucas Matheus, Priscila Martins, Pedro França, Vitor Olivéro, Daniel Lorenzo, Vinicius Seká e Wanderley Francisco. E ainda eventualmente: Adriana Souza, Edson Lozano, Kaê Payão, Rose Braga, Silvio Leme, Marcos Martins, Nilson Garcia, Ricardo Peregrino, Valéria Rachel, Veridiana Arena e Helen Mistura | Equipe de apoio na base: Michele Batista e Dayane Souza.