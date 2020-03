ESPETÁCULO “PAIXÃO DE CRISTO” DE JAGUARIÚNA É CANCELADO

Devido ao avanço da contaminação pelo novo coronavírus, a Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna cancelou o espetáculo “Paixão de Cristo”, que seria realizado nos próximos dias 9 e 10 de abril, no Estádio Municipal de Jaguariúna, com entrada gratuita.

Com a medida, a Prefeitura de Jaguariúna reitera seu compromisso com as diretrizes e orientações do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde (OMS) que visam evitar aglomerações que facilitem a propagação da Covid-19.

Neste momento, ações de prevenção são fundamentais para diminuir as chances de contaminação. A peça “Paixão de Cristo” está mantida no calendário de eventos de Jaguariúna e voltará a ser realizada no próximo ano.

Foto: Ivair Oliveira | PMJ