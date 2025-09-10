Espírito Santo do Pinhal recebe exibição do filme “Baby” com a presença do cineasta Marcelo Caetano

Iniciativa da Cia da Hebe, em Espírito Santo do Pinhal, traz o diretor à cidade nesta sexta-feira, dia 12, para falar sobre a produção premiada no Festival de Cannes e pré-selecionada para o Oscar 2026

O CineHebeClube, iniciativa da Cia da Hebe, em Espírito Santo do Pinhal, reabre sua programação gratuita nesta sexta-feira, dia 12, com a exibição do filme “Baby”, um dos seis brasileiros pré-selecionados para indicação a Melhor Filme Internacional ao Oscar 2026. Segundo longa-metragem do aclamado diretor Marcelo Caetano, o filme mostra a história do jovem Baby, recém-libertado de um centro de detenção que, sem contato com os pais, se vê perdido nas ruas de São Paulo, e sua relação conflituosa com um garoto de programa. O filme explora as complexidades das conexões humanas e os desafios de se reintegrar na sociedade após o período de detenção.

Após a exibição às 19 horas, o cineasta e diretor Marcelo Caetano, irá conversar com o público. O filme é e já conquistou diversos prêmios: de Melhor Ator para Ricardo Teodoro na Seção da Crítica do Festival de Cannes 2024; de Melhor Longa-metragem de Ficção, Melhor Ator para João Pedro Mariano e Melhor Ator Coadjuvante para Ricardo Teodoro e de Direção de Arte para Thales Junqueira no Festival do Rio; e de Melhor Ator Coadjuvante para Ricardo Teodoro no Festival de Gramado 2025.

Estruturado pela Cia da Hebe no ano passado com recursos da Lei Paulo Gustavo Municipal, o cineclube inicia seu segundo ano de atividades com uma programação gratuita única – que já está confirmada até 2026 – propositadamente fora das telas comerciais, focada em cultura, conexão, reflexão, criatividade e diversidade.

“Nosso compromisso é com a democratização do acesso ao cinema e à formação cultural na cidade. Mais do que exibir filmes, o cineclube é um espaço vivo de encontro, reflexão e criação” explica Mônica Sucupira, atriz, poeta e uma das coordenadoras da associação de arte e cultura. Manter o cineclube ativo exige muito mais do que uma sala com projeção. É preciso garantir a manutenção do espaço, investir na curadoria dos filmes, viabilizar a presença de cineastas — cobrindo transporte, alimentação, hospedagem — e realizar ações de divulgação que alcancem e mobilizem o público local e regional.

Mônica esclarece que cada sessão é pensada como uma experiência coletiva. “Na abertura, destacamos elementos relevantes da obra, e ao final, promovemos uma roda de conversa que permite a troca de ideias e impressões. Esse ritual de ir ao cinema, encontrar pessoas e conversar sobre o que foi visto tem sido essencial para formar um público engajado, que retorna para novas sessões e demonstra crescente interesse pela programação”, completa.

Para ela, mais do que assistir, é importante que as pessoas possam criar. Por isso, o cineclube também oferece oficinas e atividades voltadas à linguagem cinematográfica, estimulando moradores da cidade e região a desenvolverem seus próprios projetos audiovisuais.

“Essa é a nossa trilha: oferecer formação e possibilitar a criação. O cineclube é, acima de tudo, um espaço de pertencimento, onde o cinema se torna ferramenta de transformação cultural e social”, esclarece.

A Cia da Hebe é uma associação de arte e cultura sem fins lucrativos que ocupa um casarão com 122 anos no centro de Espírito Santo do Pinhal, promovendo a formação, informação, criação e convivência por meio da arte, a partir de uma programação gratuita com oficinas, encontros, exibições de filmes, apresentações e conversas.

Serviço:

CineHebeClube apresenta: Baby, de Marcelo Caetano – exibição do filme e conversa com o cineasta

Quando: 12 de setembro, sexta-feira, às 19h

Local: Cia da Hebe – Rua Capitão João Batista Mendes Silva, 175, no centro de Espírito Santo do Pinhal / SP

Reservas de ingressos: ciadahebe.com.br