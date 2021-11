Espírito Santo do Pinhal será beneficiada com o Projeto “MEU PET”

Boas notícias para Pinhal

A Administração Municipal, consegue junto ao Governo Do Estado de São Paulo, através de indicação do Deputado Estadual Barros Munhoz, ser beneficiada com o Projeto “MEU PET”.

O projeto consiste em um Contêiner que se transforma em um Consultório Veterinário equipado, e destinado a atender os pets das famílias em situação de vulnerabilidade social!

Essa é mais uma importante conquista para Espírito Santo do Pinhal!