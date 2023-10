Esporte

O cosmopolense Michel Henrique de Oliveira, de 28 anos, está entre os destaques da Portuguesa Santista, a conhecida ‘Briosa’, campeã da Copa Paulista de Futebol 2023.

O lateral direito integrou o time campeão da Portuguesa Santista, em acirrado jogo contra o ‘São José Esporte Clube’, realizado no dia 14 de outubro, no ‘Estádio José Martins Pereira’, casa do adversário

O atleta cosmopolense foi responsável pela assistência de gol, decisiva para o empate que levou ao título paulista.

Como campeã da Copa Paulista, a Portuguesa Santista disputará a Copa do Brasil 2024, enfrentando os principais clubes nacionais da categoria.

A Prefeitura de Cosmópolis parabeniza Michel Henrique pela conquista.