Esporte realiza neste sábado Campeonato de Xadrez Relâmpago no Boulevard Rio

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove no próximo sábado, dia 7 de agosto, um Campeonato de Xadrez Relâmpago nas dependências do Shopping Boulevard Rio. O evento, marcado para 14h30, será restrito a 41 enxadristas que integram as escolinhas do município ou são participantes do 2º Campeonato Virtual de Xadrez de Mogi Guaçu.

Depois de um ano e meio de suspensão em função da pandemia, esta será a primeira competição presencial da modalidade. Neste período, aulas e campeonatos foram transferidos para o ambiente eletrônico.

O formato fechado do evento busca assegurar o respeito às normas de prevenção à Covid-19. “De qualquer forma, todos que quiserem poderão ver os competidores em ação já que os jogos serão realizados em frente ao antigo forno da Cerâmica São José, ao lado da praça de alimentação”, explica o técnico desportivo de xadrez da pasta, Wendel Rodrigo de Assis.

A disputa reunirá alguns dos enxadristas mais fortes de Mogi Guaçu e o ritmo de jogo, segundo o técnico, promete ser alucinante. “Serão, ao todo, 180 partidas dentro de um espaço de três horas. Cada competidor terá cerca de oito segundos para calcular e realizar seus movimentos. Daí o nome relâmpago do campeonato. Teremos muito dinamismo e emoção”, conta.

Quem não puder comparecer ao evento terá a opção de acompanhar os resultados dos confrontos e as classificações em tempo real pelo link https://chess-results.com/tnr572135.aspx.