Estádio Municipal passa por melhorias durante período de atividades suspensas

Com as atividades esportivas suspensas em função do enfrentamento ao novo coronavírus, o Estádio Municipal já recebeu uma série de melhorias estruturais para garantir condições adequadas para grandes jogos após a retomada. A reforma irá beneficiar e tornar mais confortável as experiências de atletas e torcedores de Holambra.

Iluminação recuperada, novos bancos para reservas e arbitragem, mais conforto nos vestiários; essas foram algumas das melhorias implantadas no estádio municipal, acompanhando o cronograma desenvolvido há alguns meses com total apoio da administração.

O estádio também está mais bonito: as arquibancadas receberam pintura nova e até artes gráficas. O gramado recebeu cuidados, em especial o sistema de irrigação, e novas redes e bandeirinhas foram instaladas. A sede do departamento de esportes passou por manutenção da infraestrutura e pintura. Esses são resultados do trabalho do Departamento de Esportes com apoio do prefeito Fernando Fiori de Godoy.

“Poderemos desfrutar do resultado de todo planejamento quando a bola voltar a rolar. Quando tudo isso acabar, o estádio estará pronto para receber jogadores, técnicos, árbitros e torcedores”, garantiu o ex-diretor da pasta, Janderson Ribeiro.

Confira os detalhes das ações realizadas:

Reposicionamento dos refletores, troca de lâmpadas e reatores que estavam queimados;

Novos bancos de reservas para jogadores e arbitragem;

Construção do muro com drenagem e instalação de redes de proteção;

Revitalização dos vestiários, pintura e chuveiros novos;

Recuperação das linhas de irrigação, substituição de bicos, filtro, regulagem, timer digital;

Substituição do alambrado do entorno do gramado e externo parcial;

Revitalização da arquibancada, reparos, pintura, arte-gráfica, brasão do município;

Plantio de grama nos gols, no espaço entre arquibanca e alambrado superior;

Substituição das redes dos gols, mastros de bandeiras articulado(profissional);

Substituição das calhas, troca de telhas e nova pintura na sede administrativa;