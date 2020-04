Estádio Municipal “Wanderlei José Vicentini” de Pedreira está passando por obras para receber Alvará do Corpo de Bombeiros

A Prefeitura de Pedreira atendendo solicitação do Ministério Público está desenvolvendo as obras necessárias para que o Estádio Municipal “Wanderlei José Vicentini” receba o Alvará do Corpo de Bombeiros.

Segundo informou o secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, uma série de melhorias estão sendo implantadas no local, após todo o tramite do Departamento de Licitações e Contratos. “Estamos construindo uma rampa de acesso para portadores de deficiência física, vamos implantar alambrados que dividirão as torcidas e outros pontos do interior do Estádio, sistema contra incêndio, portões para evacuação de torcedores, além de outras exigências do Corpo de Bombeiros”, ressalta o secretário de Esportes Patão.

Para o prefeito Hamilton Bernardes Junior as melhorias são necessárias, pois irão garantir a segurança da população que freqüenta o Estádio Municipal. “As obras deverão estar concluídas em três meses e assim o Estádio poderá voltar a receber os jogos e outros eventos”, concluiu o prefeito Hamilton Bernardes.