Estado publica edital para recuperação da vicinal Itapira – Mogi Guaçu

O Governo do Estado publicou no sábado, 3, no Diário Oficial, edital de abertura de licitação da recuperação da rodovia SPI-177/342, que liga Itapira a Mogi Guaçu.

O edital havia sido suspenso na metade deste ano pelo Estado, que alegou que estava realocando recursos no combate ao novo coronavírus. Por intermédio do deputado estadual Barros Munhoz, a obra entrou no cronograma de recuperação do DER (Departamento Estadual de Estradas e Rodagens).

A recuperação da rodovia está orçada em R$ 130 milhões, compreendendo no projeto executivo e nas obras necessárias. A rodovia foi estadualizada há poucos anos. Antes, a recuperação era feita pelas prefeituras de Itapira e Mogi Guaçu.

A rodovia é muito acessada porque não só interliga as duas cidades. É um acesso muito utilizado por caminhões. É uma importante ligação entre a SP-352, que liga Itapira ao sul de Minas Gerais, e a SP-342, que faz ligação de Mogi Guaçu a Espírito Santo do Pinhal e à SP-340.

As empresas interessadas têm até o dia 11 de novembro para apresentar propostas. A empresa que apresentar menor valor terá 2 anos para a execução das melhorias.