Estão abertas as inscrições para aula de dança para a melhor idade

Se você tem mais de 50 anos e gosta de dançar pode preparar os sapatos porque a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, está com as inscrições abertas para aulas de dança de salão. Duas vezes por semana os alunos aprenderão o passo a passo do forró, ritmos latinos e muito mais gratuitamente.

As aulas começam no dia 16 de maio e acontecerão no parque Serra Dourada toda segunda e sexta-feira. Além de aprenderem tudo sobre dança de salão os alunos também poderão representar Jaguariúna em competições realizadas nas cidades da região.

Os interessados devem se inscrever no site: projetocampeoes.jaguariuna.sp.gov.br

HORÁRIO DAS AULAS

Segunda feira:

17h30 às 18h30 – Forró – Iniciantes

18h30 às 20h – Dança de Salão (Vários Ritmos) – Intermediário

20h às 21h – Ritmos Latinos – Iniciantes

Sexta-feira:

16h30 às 18h30 – Todos os ritmos – Avançado