Estiva Gerbi retifica Concurso Público com salário de até R$ 8,9 mil

Além das vagas de preenchimento imediato, ainda há formação de cadastro reserva

A Prefeitura de Estiva Gerbi, no estado de São Paulo, anunciou uma retificação do Concurso Público para contratação de 14 profissionais por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

De acordo com o documento (retificação I) houve uma correção no quadro de cargos referente a função de fonoaudióloga e mudanças em outros subitens.

Para participar, é necessário que os candidatos tenham alfabetização, ensino fundamental incompleto e completo, médio, superior, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria C e D, registro no conselho de classe, idade mínima de 18 anos, estejam em dia com as obrigações militares e eleitorais, entre outros.

Há oportunidades disponíveis para os seguintes cargos: Agente Controle de Vetores; Auxiliar Administrativo (1); Auxiliar de Saúde (1); Coletor de Lixo (1); Motorista (1); Tratorista (1); Oficial Escolar (1); Assistente Social (1); Coordenador de Programas de Vetores; Engenheiro Civil (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudióloga (1); Médico Plantonista (1); Médico PSF (1); Nutricionista (1) e Odontólogo (1).

A carga horária a ser cumprida é de 144 a 220 horas mensais e o salário base ofertado varia de R$ 861,94 a R$ 8.994,41, mais R$ 300,00 de abono salarial e R$ 130,00 de vale-alimentação. Vale ressaltar que para médico plantonista, o valor do salário será de R$ 62,03 por hora de plantão.

Inscrição e seleção

As inscrições serão realizadas a partir das 10h do dia 6 de dezembro de 2021 até às 16h do dia 6 de janeiro de 2022, exclusivamente via internet, no site Conscam. O valor da taxa a ser paga é de R$ 45,00 a R$ 75,00.

Como forma de seleção, será realizada prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões de português, matemática, conhecimentos específicos e informática, com data de aplicação prevista para o dia 23 de janeiro de 2022. Em caso de empate, a preferência será dada ao candidato que tiver maior idade.

O prazo de validade do presente certame será de dois anos, contado a partir da data de homologação, com possibilidade de prorrogação por igual período.