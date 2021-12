Estrada entre Martim Francisco e SP-340 será asfaltada

Com investimentos de R$ 8,2 milhões obtidos junto ao Programa Estadual “Novas Vicinais”, a obra irá contemplar o asfaltamento de 3,2 km de extensão da MMR-370

Os moradores da região do Distrito de Martim Francisco conquistaram uma obra viária aguardada por décadas: o asfaltamento da Rodovia Vicinal Oscar Ferreira de Mello (MMR-370). O anúncio foi realizado pelo Prefeito Paulo Silva em uma cerimônia que contou com a participação do deputado estadual Barros Munhoz, neste sábado (18), na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Bráulio José Valentim.

A presidente da Câmara Municipal Sônia Módena, acompanhada pelos vereadores Ademir Junior, Geraldo Bertanha, Lúcia Tenório, Mara Choquetta, Marcos Antônio Franco e Orivaldo Magalhães prestigiaram o evento. O sub-prefeito de Martim Francisco Márcio Honório, secretários municipais e os moradores da região também estiveram presentes.

Com investimentos de R$ 8,2 milhões obtidos junto ao Programa Estadual “Novas Vicinais”, a obra irá contemplar o asfaltamento de 3,2 km de extensão da MMR-370, ligando a Avenida Luiz Pilla, em Martim Francisco, até a Rodovia Ademar de Barros (SP-340).

Além da população residente no Distrito, a iniciativa beneficiará os moradores das Chácaras Sol Nascente e São Francisco, da Usina Esmeralda, Aparecidinha, além dos produtores rurais.

“É uma conquista para a região. A obra irá pavimentar sonhos, permitirá a geração de empregos e renda, além de facilitar o acesso aos serviços de atendimento como ambulância, o SAMU, bem como o escoamento da produção agrícola. O asfaltamento irá alavancar uma série de benefícios para a região”, destacou o Prefeito Paulo Silva.

Na prática, a Prefeitura irá monitorar a execução dos serviços por meio da Secretaria de Obras, já que o projeto será todo desenvolvido pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do governo estadual, seguindo o mesmo modelo aplicado no recapeamento da Rodovia dos Agricultores – via de ligação entre os municípios de Mogi Mirim e Artur Nogueira.

MAIS CONQUISTAS

Na ocasião, o Prefeito Paulo Silva também anunciou novas benfeitorias. Dentre elas, constam a instalação da linha de recalque de esgoto, o que irá acabar com o lançamento de dejetos nos rios da região. A reforma e ampliação da UBS de Martim Francisco – por meio da emenda impositiva do vereador Magalhães – e a cobertura da quadra e a reforma da EMEB Bráulio J. Valentim também integra a listagem dos serviços que a Prefeitura realizará no Distrito.