Estudantes da PUC-Campinas desenvolvem materiais para divulgação de museus municipais

Foto: Hugo de Lima, Adriana Barão e professor Paulo

Parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e o curso de design gráfico da universidade promove produção de peças visuais

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo firmou uma parceria com a PUC-Campinas para o desenvolvimento de materiais de divulgação dos museus municipais. O projeto envolveu 80 estudantes do curso de design gráfico, que criaram cartazes, pôsteres e carrosséis digitais para redes sociais, além de conteúdos para o novo hotsite do Portal da Prefeitura, na seção dedicada aos museus.

Os trabalhos foram produzidos com base em visitas técnicas realizadas pelos alunos aos museus, sob a supervisão de Adriana Barão, assessoria técnica do Gabinete da Secretaria. Segundo Barão, o objetivo de fortalecer a difusão dos museus foi alcançado com os materiais apresentados.

O professor Paulo Kielwagen, responsável pelo projeto junto aos alunos, destacou a relevância da colaboração com instituições públicas. Ele ressaltou que essa interface oferece aos estudantes a oportunidade de realizar pesquisas e desenvolver projetos aplicados a contextos reais, o que considera um ponto essencial no processo de aprendizagem.