“Estufas Abertas” mostra bastidores das fazendas de flores e plantas de Holambra

O evento será realizado nos dias 2 e 3 de abril de 2022 e permite que turistas e alunos de agronomia conheçam a produção de flores e plantas ornamentais em seis fazendas da típica cidade holandesa, localizada a 140 km da capital paulista, além das instalações e projetos da FAAGROH – Faculdade De Agronegócios de Holambra do Grupo Unieduk. Apenas vendas antecipadas online no site www.ingressorapido.com.br.

Inspirado no “Kom in de kas!” (“Entre na estufa!”), que acontece em diversas regiões da Holanda desde a década de 1970, produtores de Holambra, cidade do interior de São Paulo referência na produção e comercialização de flores e plantas ornamentais, voltam a abrir as suas fazendas para que os turistas e estudantes de agronomia conheçam os “bastidores” de suas modernas produções. Os visitantes poderão conhecer todo o processo de cultivo – do plantio à colheita – de seis modernas fazendas e as instalações da Faculdade de Agronegócios de Holambra (Faagroh) do Grupo Unieduk – a primeira voltada à floricultura no Brasil. O evento acontece nos dias 2 e 3 de abril de 2022, das 9h às 17h. O embarque é feito no estacionamento do Parque da Expoflora (Rodovia SP 107), em frente ao Moinho Povos Unidos, onde os veículos dos visitantes poderão permanecer até o final do passeio.

São oferecidas três rotas diferentes, sendo que cada uma delas passa por duas produções. Os caminhos podem ser alterados de acordo com a vontade de quem estiver fazendo o passeio, e existe a possibilidade do passageiro subir e descer do transporte no momento que desejar ou permanecer o tempo que lhe convier em cada uma das estudas. Os traslados também estarão disponíveis durante todo o tempo para quem quiser retornar ao ponto de partida, no Parque da Expoflora. Todos poderão conversar com os produtores e ouvir as curiosas histórias dos descendentes dos imigrantes holandeses que transformaram a antiga colônia holandesa, hoje uma cidade com 15 mil habitantes, na Capital Nacional das Flores.

Ingressos

Os ingressos custam R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia entrada para pagamento até o 1º de abril. Crianças de até 5 anos de idade têm free-pass (gratuidade) e, de 6 a 12 anos, pagam meia entrada.As vendas são apenas de forma antecipada no site www.ingressorapido.com.br. Serão disponibilizados 900 ingressos por dia de evento. Os ingressos valem apenas para os traslados e para a data da compra, não havendo devolução em caso de desistência. Informações pelo telefone e-mail estufasabertasholambra@gmail.com.Vale lembrar que os ingressos adquiridos em 2020 e não utilizados devido ao adiamento do evento provocado pela pandemia poderão ser utilizados nesta edição. Basta apresentá-los no local do embarque.

Sobre o passeio

As fazendas de Holambra são muito modernas e usam tecnologia para a produção de flores e plantas. As escolhidas para esta edição do “Estufas Abertas” cultivam plantas ornamentais (Brumado e Giardino de Cozi), kalanchoes e calandivas (Joost van Oene), crisântemos (Rancho Raízes), azaléas (Sleutjes) e antúrios (Symphony). Os visitantes poderão passear entre os canteiros para observar, fotografar ou filmar bem de pertinho as flores e plantas em todas as fases de suas vidas, admirando as suas cores e formas e sentindo as suas texturas.

De maneira didática, os produtores explicarão sobre o avanço tecnológico aplicado e as inovações que essas famílias utilizam atualmente na agricultura, além da valorização do capital humano (seus colaboradores) e a forma sustentável da produção para a preservação do meio ambiente e manutenção dos recursos naturais. O público poderá conhecer, também, um pouco da história de alguns de seus anfitriões, como os hábitos, os costumes, as curiosidades e a dificuldade de adaptação dos imigrantes holandeses à cultura brasileira. Tudo num clima familiar e convidativo.

Serviço

Estufas Abertas – Holambra

Dias: 2 e 3 de abril, das 9h às 17h

Ingressos: Apenas vendas antecipadas online no site www.ingressorapido.com.br, limitados a 900 visitantes por dia. Os ingressos são válidos apenas para a data da compra, não sendo permitida a troca ou a devolução. Não haverá ressarcimento dos valores de ingressos adquiridos e não utilizados. Não serão vendidos ingressos no local.