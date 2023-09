Etecs de todo o Estado abrem as portas aos interessados em ingressar no Ensino Técnico

Eventos são oportunidades para a comunidade conhecer as escolas e os cursos oferecidos, acompanhar exposições e apresentação de trabalhos

Com a proximidade do processo seletivo para ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), diversas unidades de todo o Estado abrem suas portas para os interessados em fazer o Vestibulinho com o objetivo de que conheçam a estrutura física, saibam como funcionam as aulas, vejam os projetos desenvolvidos ao longo do ano e acompanhem palestras. A programação fica a cargo de cada Etec, de acordo com o planejamento e calendário escolar.

Em São Manuel, pela primeira vez, a Etec Dona Sebastiana de Barros, realiza a Semana do Técnico em Agropecuária. A unidade abre as portas às escolas convidadas e a toda a comunidade nesta quarta e quinta (27 e 28). “Alunos e professores estarão a postos para falar sobre essa atividade”, avisa Andréa Chavari, coordenadora de área da unidade. A ideia é que a semana se transforme em um evento anual.

As atividades da Etec Mosenhor Antônio Magliano, de Garça, ocorrem durante o mês de outubro, em diversos pontos da cidade. No dia 3, os alunos visitam a Escola Estadual de Ensino Fundamental Hatsui Toyota, em evento de arrecadação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade. Depois recebem visitantes na Etec para a primeira mostra dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) estipulados pela Organização das Nações Unidas (ONU), com exposição de trabalhos realizados pelos alunos. No dia 6, estudantes do curso técnico de Enfermagem promovem aferição de pressão arterial e oferecem orientações de saúde na Praça Rui Barbosa. Em 21 de outubro, o mesmo local recebe a Feira de Empreendedorismo.

Na cidade de Birigui, no dia 7 de outubro, a Etec Doutor Renato Cordeiro recebe a Festa da Primavera. Já nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, a unidade apresenta os trabalhos de alunos aos estudantes de nono ano do Ensino Fundamental de escolas da região.

Veja a programação completa das Etecs NESTE LINK.