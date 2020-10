Evento de Hip Hop agita Jaguariúna na véspera do feriado de finados

Evento seguirá todas as normas de segurança do público como distanciamento social, uso de máscaras e medição de temperatura

No dia 1º de novembro, véspera de feriado, a partir das 08h, o Ministério do Turismo e a Farmabase realizam o “Meeting Hip Hop Jaguariúna”. O evento será gratuito e ocorrerá durante todo o dia no Parque Santa Maria, em Jaguariúna.

Durante 12 horas, serão realizados workshops sobre a cultura de rua, o hip hop como linguagem social, expressão corporal, a elaboração de coreografias de Breaking, Locking, Improvisação, Popping Krump e House Dance.

Outro ponto ligado ao ritmo e que estará presente ao evento é o Graffiti, o Rap e o Street Dance.

Os interessados em participar deverão realizar um credenciamento às 08h, com início das atividades às 09h. Além dos workshops, o “Meeting Hip Hop Jaguariúna” terá batalhas individuais de Breaking, Hip Hop e All Syle e competição em conjunto, dividida em três categorias: Junior, Sênior e Adulto.

Por conta da pandemia do coronavírus, o evento seguirá rigorosamente todos os protocolos estipulados para realização de eventos.

O público será limitado com relação a capacidade, o distanciamento social necessário será feito através de marcações e o uso de máscaras será obrigatório durante toda a apresentação.

O público ainda terá medição de temperatura ao entrar na área do evento, como mandam as normas de segurança.

A apresentação ocorre pela Lei de Incentivo à Cultura, com o apoio da Prefeitura Municipal de Jaguariúna. Patrocínio Farmabase e Abase.

A produção é da Gagnant e a realização é da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal.

SERVIÇO:

Meeting Hip Hop Jaguariúna

QUANDO: 01/11/20

HORÁRIO: a partir 08h

LOCAL: Parque Santa Maria, em Jaguariúna

ATRAÇÃO:

– WORKSHOPS SOBRE HIP HOP, STREET DANCE E GRAFFITI

– BATALHAS DE DANÇA INDIVIDUAIS E EM GRUPOS

INGRESSOS

ENTRADA GRATUITA