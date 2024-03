EVENTO “ELAS EM JAGUARIÚNA” ACONTECE NO TEATRO MUNICIPAL EM CELEBRAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES

Foto: Ivair Oliveira

Em celebração ao Dia Internacional das Mulheres, a secretaria de turismo e cultura da Prefeitura de Jaguariúna promove no dia 8 de março, a partir das 19h, o evento “Elas em Jaguariúna”, no Teatro Municipal Dona Zenaide.

Com entrada gratuita, a comemoração vai contar com palestras, premiação de “Mulher do Ano” e sorteio de prêmios para as mulheres que marcarem presença.

A programação divulgada pela secretaria de turismo e cultura inclui a palestra da atriz e empresária Luiza Brunet, que vai falar sobre a violência contra as mulheres e empreendedorismo feminino.

Além disso, o evento também vai contar com as palestras da Dra. Albertina Duarte, para tratar sobre “A Saúde da Mulher em Todas as Fases da Vida”, da bacharel em piscologia Karina Teodoro Dias da Silva, sobre “Mulheres, Subjetividade e Saúde Mental”, da Juíza Ana Paula, para falar sobre a “Lei Maria da Penha & Compreensão da Importância das Tipificações”, de Marta Livia Suplicy, para abordar “A importância da Sororidade no Universo Feminino” e a participação da Amanda Guidetti, do Conselho dos Direitos da Mulher de Jaguariúna.

Os ingressos devem ser retirados uma hora antes da sessão na bilheteria do teatro e o evento também será transmitido ao vivo pelo Facebook da Escola das Artes em https://www.facebook.com/escoladasartesoficial

DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES

O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas, atualmente, simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência.