Evento Solidário em Santo Antônio de Posse: 21º Leilão da APAE

Um encontro marcado com a solidariedade nos dias 4 e 5 de maio na Comunidade Nossa Senhora

Prepare-se para uma experiência única de generosidade e entretenimento com o 21º Leilão da APAE de Santo Antônio de Posse. O evento, que já se tornou uma tradição promete momentos emocionantes e oportunidades de contribuir para uma causa nobre.

Show de Prêmios e Solidariedade: 4 de Maio, 19 horas

A abertura do evento acontecerá no dia 4 de maio, a partir das 19 horas, na rua Irineu Turola, na Comunidade Nossa Senhora. O público poderá desfrutar de um animado Show de Prêmios, repleto de surpresas e emoções, com serviço de bar e praça de alimentação. Esta é uma oportunidade não apenas de se divertir, mas também de apoiar a APAE em suas importantes iniciativas de assistência às pessoas com deficiência.

Leilão de Gado e Outras Prendas: 5 de Maio, 11 horas

No dia seguinte, 5 de maio, a partir das 11 horas, o leilão continua com uma seleção diversificada de gado e outras prendas. É a chance de adquirir produtos de qualidade e contribuir para uma causa solidária ao mesmo tempo, além de contar com um delicioso almoço com serviço de bar e praça de alimentação.

Serviço:

21º Leilão APAE

Dia 4 de Maio: 19 horas – Show de prêmios – Serviço de Bar e Praça de Alimentação

Dia 5 de Maio: 11 horas – Leilão de gado e demais prendas – Serviço de Bar e Praça de Alimentação além de um Delicioso Almoço

Local: Rua Irineu Turola, Comunidade Nossa Senhora, Vila Rica, Santo Antônio de Posse

Informações: (19) 3896-3009 | (19) 99670-4896

Email: apaesaposse@gmail.com

Marque essas datas em seu calendário e una-se a nós nesse compromisso com a solidariedade. Sua participação faz toda a diferença!