Eventos culturais gratuitos no CAT Sesi Mogi Guaçu

Babi Jaques e Thiago Lassere apresentam espetáculo sensorial no Sesi Mogi Guaçu

“Sóis” uma apresentação sensorial com atmosfera tropicalista, transcendental, mística e ao mesmo tempo futurista que mostra o indivíduo como um ponto de concentração de luz e que todas as coisas estão interligadas e em sincronia, será encenada no dia 23 de setembro, às 19h00, no CAT Sesi Mogi Guaçu. A entrada é gratuita.

No repertório, uma sequência de 12 músicas influenciadas pelas casas astrais e seus elementos (água, fogo, terra e ar), são defendidas com brasilidades e sotaque pernambucano, aliados a berimbau, atabaques, tambor falantes, violão, ukulele, sintetizadores vocais e controladores, que também manipulam a luz e efeitos visuais do show.

A Dupla

Músicos e artistas visuais, Babi Jaques e Thiago Lassere moram em um motorhome e circulam com uma carretinha que vira um palco e um estúdio móvel de áudio, vídeo e fotografia. São cantores, compositores, músicos, videomakers, fotógrafos, iluminadores e entusiastas da arte digital. Naturalmente, seu trabalho musical converge música diversas linguagens, oferecendo um show sensorial ao público. Em seus shows, controlam a luz e efeitos visuais pelos computadores e instrumentos de dentro do palco.

Ficha Técnica

Babi Jaques (vocalista, compositora e musicista)

Thiago Lasserre (vocalista, compositor, músico e iluminador)

Serviço:

Espetáculo: Sóis

Dia: 23/09 às 19h

Entrada gratuita

Reserva de ingressos: mogiguacu.sesisp.org/br na aba Agenda

Classificação indicativa: a partir de 12 anos