Evolução na estrutura de escolas da rede municipal de Mogi Mirim continua

Com o Programa de Apoio Financeiro Escolar (PAFE) – recurso gerido pelas unidades escolares e destinado para as pequenas despesas como manutenção, além de aquisição de material de consumo – a rede pública municipal de Educação adquire bons resultados e garante a evolução na estrutura das unidades escolares.

Mais duas EMEBs são apresentadas, comprovando a mudança e mostrando, na prática, que a utilização transparente e eficiente de recurso púbico propicia melhores condições de ensino aos alunos e de trabalho aos funcionários.

Alfredo Bérgamo, o Caic

Localizada no Jardim Europa, a escola recebeu a pintura de todas as portas do piso térreo, dos corredores e os assentos.

Revestimento foram colocados nos banheiros do piso térreo e do primeiro andar, e o parque infantil recebeu uma ampla reforma. Outro local contemplado com nova estrutura foi o refeitório.

A sala de informática teve o piso trocado e houve a troca do estofamento de todas as cadeiras.

Bráulio Valentim

Situada em Martim Francisco, as lâmpadas convencionais deram lugar às lâmpadas led, o portão e alambrados foram reformados e houve a reposição de portas de acrílico no armário da cozinha.

A unidade recebeu novos ventiladores e a pintura alcançou a fachada, muros laterais e a parte interna. Colocação de toldos, troca de torneiras e de um novo letreiro com o nome da escola também fazem parte do pacote de melhorias.