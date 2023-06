Ex- aluno mata estudante deixa outro gravemente ferido em escola de Cambé no Paraná

Mais uma tragédia envolvendo ataque a escola foi registrada na manhã desta segunda-feira(19), no Paraná. Um ex- aluno de 21 anos, entrou na escola matou uma aluna de 15 anos e deixo outro de 16 anos gravemente ferido. O atirador foi preso.

Segundo o Hospital Universitário de Londrina, o adolescente socorrido levou um tiro na cabeça. Ele está em estado gravíssimo e os médicos tentam estabilizar o quadro de saúde do jovem. Ele respira com ajuda de aparelhos.

O ataque aconteceu na escola Colégio Estadual Professora Helena Kolody, na cidade de Cambé. Segundo a direção do colégio, para ter acesso dentro da escola, ele alegou que precisava solicitar seu histórico escolar.

De acordo com a Polícia Militar, ele fez mais de dez disparos. A vítima identificada como Karoline Verri Alves, ela cursava o 3º ano do ensino médio. Era colega de sala do jovem baleado.

Segundo a PM, foram apreendidos com o atirador uma machadinha, carregadores de revólver e a arma usada.

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que, além da arma, apreendeu com o assassino um caderno com anotações sobre ataques em escolas, incluindo o ataque em Suzano, em São Paulo.

A secretaria ainda informou que em contato com a família do assassino foi informada de que ele é esquizofrênico e que faz tratamento para a doença. Por meio das redes sociais, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), lamentou a tragédia. “A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu”, publicou. A polícia investiga a motivação do crime.

Luan Augusto e Karoline Verri Alves – foto: Arquivo pessoal

crédito:Kathulin Tanan