Ex-aluno realiza atentado contra escola em Monte Mor; vídeos feitos por vizinhos da escola mostram momento do ataque

Um adolescente realizou um ataque com bombas de fabricação caseira, na manhã desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, na Escola Estadual Professor Antônio Sproesser, onde também funciona a Escola Municipal Vista Alegre, em Monte Mor. Vídeos feitos por vizinhos da escola mostram o momento em que o adolescente atirou bombas de fabricação caseira na instituição. Câmeras internas registraram fumaça causada pelas explosões e desespero de alunos e funcionários nos corredores do colégio.

O adolescente de 17 anos que arremessou as garrafas cheias de gasolina e pregos também estava com uma machadinha e portava uma suástica com símbolo nazista no braço. O adolescente foi detido pela Guarda Municipal e não ofereceu nenhuma resistência.

O jovem vai responder criminalmente por ato terrorista e atentado à saúde de outras pessoas, segundo a Polícia Civil. Nesta terça-feira (14), o caso já deve ser encaminhado para o Ministério Público para tomar as providências junto à Justiça.