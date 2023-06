Ex- guarda municipal tira a própria vida após acidente de carro em Jaguariúna

Reportagem: Susi Baião

O ex- guarda municipal de Cosmópolis, Jurandir do Carmo Felisbino, 65 anos, atirou contra si próprio após colidir com seu veículo na traseira de outro veículo, na manhã desta quarta-feira (28), em Jaguariúna.

Ele foi socorrido pela ambulância da Concessionária Renovias e encaminhado até o hospital de Jaguariúna, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Rodovia Adhemar de Barros, km 133, sentido sul, em Jaguariúna. No local os policias encontraram a vítima já ferida, com a arma na mão. Segundo o relato da testemunha que teve o veículo Ônix envolvido no acidente, quando foi atingida na traseira por um veículo Pálio Weekend, conduzido por Jurandir.

Após a colisão o ex GM teria permanecido dentro de seu veículo e, quando se aproximou, o viu apontando uma arma contra sua cabeça. Mesmo tentando dialogar com ele para não atirar, ele fechou os vidros, trancou o veículo e efetuou o disparo.

O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas para exame de necropsia. A Polícia Civil também foi acionada para acompanhar o caso e a investigação iniciada para entender o que pode ter motivado o ato extremo do GM. Os relatos apontam que ele passava por depressão.

Jurandir trabalhou como guarda municipal de Cosmópolis durante 30 anos. Há cerca de dois anos ele havia deixado a corporação.

O prefeito de Cosmópolis Júnior Felisbino, que também é primo do ex GM, lamentou o ocorrido.

A Prefeitura de Cosmópolis externa votos de pesar aos familiares e amigos do ex-servidor municipal Jurandir do Carmo Felisbino pelo seu falecimento na tarde desta quarta-feira (28).

Durante três décadas ele contribuiu muito com a administração municipal de Cosmópolis, deixando um grande legado e muitos amigos.

“Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com a família de Jurandir, a quem desejamos o conforto nesta hora difícil”, declarou o prefeito Júnior Felisbino.

O corpo do Gm, será enterrado na tarde esta quinta- feira (29), às 16h, No Cemitério Municipal de Artur Nogueira.