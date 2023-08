Expoflora começa nesta sexta, 25, e comemora a sua 40ª edição histórica

A Expoflora 2023 se prepara para receber turistas de todo o Brasil e de outros países, no período de 25 de agosto a 24 de setembro, de sexta a domingo, inclusive no feriado de 07 de setembro, das 9h às 19h.

A organização espera receber um público de 400 mil pessoas e 2.500 excursões, alta de 23% sobre os 325 mil registrados em 2019. O evento terá ainda 120 expositores, 7.000 empregos gerados direta e indiretamente, e um impacto econômico de R$80 milhões na região.

Na programação especial deste ano, a Expoflora vai apresentar ao público mais de 4.000 variedades de 300 espécies de flores e plantas ornamentais como roseiras, girassóis, antúrios, crisântemos, orquídeas, hibiscos, sunpatiens e muito mais numa ampla exposição de arranjos florais e mostra de paisagismo e decoração com as últimas tendências do segmento e um grande shopping das flores para os visitantes levarem para casa um pouco dessa magia da Expoflora.?

Localizada a 2 horas da capital paulista, a festa vai homenagear o aniversário de 165 anos da imigração holandesa no Brasil e 75 anos da imigração em Holambra, proporcionando, além da beleza natural das flores e plantas, um mergulho cultural com cerca de 250 apresentações típicas de dança e música, gastronomia holandesa e variada, parque de diversões, fazendinha, museu cultural, o desfile da parada das flores, chuva de pétalas de rosas, passeio turístico Magic Garden Holambra, entre outras atrações.?

O espaço da festa tem área total de 250 mil m², com área de circulação de 108 mil m². A capacidade é de 25 mil visitantes por dia e o estacionamento pode receber até 5 mil veículos.