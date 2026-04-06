ExpoGuaçu 2026 começa nesta sexta-feira e promete agitar Mogi Guaçu e Região

Após um ano de expectativa, festa reúne grandes shows, rodeio e provas tradicionais entre os dias 10 e 20 de abril

A ExpoGuaçu 2026 começa nesta sexta-feira, dia 10 de abril, e promete movimentar Mogi Guaçu e toda a região com uma programação repleta de atrações musicais, rodeio e provas tradicionais. Após um ano de espera, o evento retorna em grande estilo.

Realizada na Avenida Brasil, ao lado do Shopping Buriti, a festa contará com shows de grandes nomes da música nacional, além de competições como montarias em rodeio e a tradicional prova dos três tambores.

A abertura, no dia 10, será com a dupla Hugo e Guilherme. No dia 11, sobe ao palco o cantor Nattanzinho Lima. A programação segue no dia 17 com Maiara e Maraisa, e no dia 18 com Lauana Prado e Livinho. O encerramento, no dia 20 de abril, fica por conta do artista Panda.

A expectativa é de grande público durante todos os dias de evento, consolidando a ExpoGuaçu como uma das principais festas da região. Além dos shows, a estrutura contará com praça de alimentação e espaços preparados para receber visitantes com conforto e segurança.

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