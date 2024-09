Exportur 2024 promete adrenalina e grandes shows em Artur Nogueira

A cidade de Artur Nogueira se prepara para receber a Exportur 2024, que acontecerá de 18 a 26 de outubro no Balneário Municipal. O evento promete reunir milhares de pessoas em uma grande festa marcada por muita adrenalina com montarias emocionantes e uma programação musical que vai agitar o público todas as noites.

A festa começa no dia 18 de outubro com um show de abertura de Simone Mendes, seguido, no dia 19, pelas apresentações de Kamisa 10 e Luan Pereira. Encerrando a primeira semana, no dia 20, o palco será de Gustavo Mioto, prometendo muita animação e música de qualidade.

A segunda semana da Exportur 2024 também não fica para trás. No dia 24, João Bosco & Vinícius darão início às apresentações, seguidos por Ana Castela no dia 25. Para encerrar o evento com chave de ouro, no dia 26, o palco será comandado por MC Ryan e Marília Tavares, garantindo uma noite inesquecível.

Além dos shows, o público poderá aproveitar diversas opções de entretenimento e diversão durante todo o evento. Não perca a chance de participar dessa festa que promete ser uma verdadeira explosão de adrenalina e emoção.