Exposição e livro do Arquivo Municipal serão lançados nesta quinta-feira, 11

Crédito: Divulgação

Evento faz parte das comemorações dos 250 anos de Campinas. Obras contam a história da cidade a partir de mais de 2 milhões de documentos

No próximo dia 11 de julho, quinta-feira, o Paço Municipal vai receber a exposição “Histórias da Cidade no Acervo do Arquivo Municipal de Campinas” e o lançamento do livro que recebeu o mesmo nome. O evento faz parte das comemorações dos 250 anos de Campinas. O Arquivo Municipal tem atualmente sob sua custódia um acervo de mais de 2 milhões de documentos, com datas-limite de 1867 a 2003.

“Queremos contar histórias da cidade a partir da documentação do arquivo, com um recorte por temas e por regiões. Algumas dessas histórias já são conhecidas da população, outras nem tanto. Será uma oportunidade também para, além do público externo, mostrar aos servidores a importância da gestão dos documentos. Somos nós, os servidores, que produzimos as informações que se transformarão em história, no futuro”, disse Rita Francisco uma das organizadoras do livro.

Entre os temas abordados nos painéis estão arte, diversão, cultura, memória negra e desenvolvimento urbano. A parte dos distritos traz pontos importantes de sua história em uma narrativa mais linear. Entre os exemplos estão a urbanização das regiões retratadas. “O Campo Grande é um dos bairros mais antigos da cidade, mas a maior parte de sua história foi rural, com a transformação em área urbana iniciando na década de 1950. Já em Barão Geraldo, essa mudança começa nos anos 1940. Isso é contado por meio dos documentos do acervo, que também traz o histórico da economia, das grandes fazendas, da imigração e da transição do trabalho escravo para o livre”, contou Bruno Henrique Soares, que também contribuiu com a organização.

Mostra

A mostra é composta por 15 painéis de 1,80m por 0,80m; nove abordam temáticas relacionadas ao Centro e à história da cidade e seis sobre os distritos de Barão Geraldo, Sousas e Campo Grande. A exposição permanece no Paço Municipal até o dia 31 de julho e, após 15 dias, parte do material, que é focado nos distritos, irá para os “Agilizas” de Barão Geraldo, Sousas e Campo Grande. A mostra terá QR Code para que os visitantes possam ver as referências utilizadas nos painéis e os documentos apresentados.

Os painéis também trazem outras histórias de momentos marcantes como a comemoração dupla do bicentenário da cidade; a epidemia de febre amarela; as origens da Orquestra Sinfônica Municipal; a transformação das grandes terras em loteamentos; o plano de desenvolvimento urbano de Prestes Maia; e a evolução dos meios e vias de transporte.

Com mais de 2 milhões de documentos, 30 mil caixas, 3 mil livros e 5 mil metros lineares de materiais, o Arquivo Municipal de Campinas guarda uma parte importante da trajetória da cidade. O objetivo da mostra é apresentar o Arquivo para um público amplo e as potencialidades de pesquisa oferecidas pelo departamento.

Livro digital

O livro é digital e poderá ser baixado gratuitamente a partir de link divulgado no evento. Ele é composto por artigos abrangentes, produzidos por oito pesquisadores que utilizaram material do arquivo em suas pesquisas de mestrado e doutorado.

A organização do livro e a pesquisa da documentação são de Rita Francisco, especialista cultural e doutora em história da arquitetura; e Bruno Henrique Soares, agente administrativo e mestre em história; Regina Joselita dos Santos, chefe de setor de Arquivo Intermediário e biblioteconomista faz parte do projeto. Os servidores atuam na Diretoria de Gestão da Informação, Documentos e Atendimento ao Cidadão. Eles também organizam a mostra. O livro tem introdução de Antonio Carlos Galdino, coordenador do Arquivo Municipal.

O Arquivo

O Arquivo Municipal tem atualmente sob sua custódia um acervo de mais de 2 milhões de documentos, com datas-limite de 1867 a 2003, a maioria provenientes do governo municipal e algumas coleções privadas, entre as quais as de Francisco Glicério, Ruyrillo Magalhães e Barão de Itatiba. Podem-se destacar documentos do início do período republicano brasileiro, cobrindo toda a primeira metade do século 20.

O Arquivo Municipal de Campinas realiza os atendimentos a pesquisadores na Unidade Swiss Park, mediante contato e agendamento prévio pelo Setor de Pesquisa e Divulgação. Acesse https://campinas.sp.gov.br/sites/arquivomunicipal/atendimento-pesquisadores para saber como utilizar o serviço.

A abertura da exposição e o lançamento do livro Histórias da cidade no acervo do Arquivo Municipal de Campinas será na quinta-feira, 11, às 10h, no Paço Municipal.

Programação dos 250 anos

A Prefeitura programou uma série de atividades em comemoração aos 250 anos de Campinas.

Abrindo a programação do dia 14, às 7h, acontece a 7ª Maratona de Campinas vai levar 2,5 mil inscritos, sendo 230 maratonistas para as ruas da cidade. A largada para todas as modalidades será às 7h, na Av. Norte-Sul (em frente a Alpini Veículos).

Na sequência, a partir das 12h, o encontro é na Praça Carlos Gomes, com mais uma edição do Chefs Campinas. A expectativa para este ano é da participação de cerca de 15 mil pessoas.

Para fechar o dia da aniversariante, a Arautos da Paz receberá um show com a Orquestra Sinfônica Municipal e a dupla Chitãozinho e Xororó, a partir das 18h. O evento está sendo patrocinado pela Patriani, Covabra, Artesano Urbanismo e Royal Palm Plaza Resort Campinas.

Banda Sinfônica do Exército

Outro presente para Campinas será a apresentação na Banda Sinfônica do Exército, no dia 27 de julho, a partir das 20h, na Escola de Cadetes.